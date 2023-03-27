Абсолютною більшістю: парламент Угорщини схвалив вступ Фінляндії до НАТО

182 депутати угорського парламенту зі 199 проголосували за ратифікацію членства Фінляндії в НАТО.

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Парламент Угорщини переважною більшістю голосів (96% депутатів) схвалив вступ Фінляндії до НАТО. Про це повідомляє фінський телеканал Yle сьогодні, 27 березня.

"Угорський парламент щойно проголосував за ратифікацію членства Фінляндії в НАТО. 96% депутатів Європарламенту проголосували за ратифікацію", — йдеться у повідомленні.

Парламент Угорщини складається із 199 депутатів. 182 проголосували за вступ Фінляндії до НАТО. Шестеро політиків виступили проти.

Хто перешкоджав вступу Фінляндії до НАТО

Проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО виступали Угорщина та Туреччина, інші члени альянсу вступ схвалили. 23 березня Комітет із закордонних справ Великих національних зборів Туреччини схвалив законопроєкт про ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до НАТО. Це означає, що перешкод не залишилось.

25 січня в Угорщині дали зрозуміти, що ратифікація вступу Фінляндії та Швеції до НАТО може тривати. Група угорських депутатів вимагає проведення додаткових переговорів з країнами-претендентами.

У лютому Фінляндія почала споруджувати паркан на кордоні з Російською Федерацією, щоб убезпечити себе. За наступні кілька років фіни планують звести загородження завдовжки 200 кілометрів. Його мета запобігти небажаному перетину кордону.

18 травня 2022 року, на тлі російського вторгнення в Україну, Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до НАТО. Посол Швеції в Альянсі Аксель Вернхофф та його фінський колега Клаус Корхонен передали листи-заявки, які раніше підписали їхні міністри закордонних справ. Передача заявки відбулася у штаб-квартирі військового блоку у Брюсселі.