Фінляндія розпочала спорудження паркану на кордоні з РФ, — Yle

За наступні кілька років фіни планують звести загородження завдовжки 200 кілометрів. Його мета запобігти небажаному перетину кордону.

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Фінляндія почала споруджувати паркан на кордоні з Російською Федерацією, щоб убезпечити себе. Про це повідомляє портал Yle у вівторок, 28 лютого.

Наразі на зазначених ділянках почали проводити земельні роботи, після чого почнуть уже встановлювати паркан на кордоні з Росією. Спочатку в районі Іматра збираються звести трикілометрову тестову ділянку, а самі роботи завершаться ближче до липня цього року.

"Поряд з огорожею також буде збудовано дорогу для прикордонних патрулів і проведення ремонтних робіт. Освітлення та динаміки будуть встановлені на деяких ділянках. Паркан на східному кордоні проходитиме і по приватних землях, тому владі необхідно провести переговори із землевласниками", — йдеться у повідомленні.

У найближчі кілька років, як зазначають у Фінляндії, вздовж східного кордону зведуть загородження завдовжки 200 кілометрів. Мета проєкту — утруднити небажаний перетин кордону з боку РФ.

5 лютого про таке саме рішення заявляли і в Польщі. Найближчими тижнями будівельники розпочнуть встановлення паркану на кордоні з Російською Федерацією. Паркан буде оснащений датчиками руху та відеокамерами.

Причина такого рішення така сама, як і у фінів — уникнути незаконного перетину кордону з боку росіян. Польські прикордонники за 2022 рік зафіксували 11 таких випадків.

Нагадаємо, 30 серпня 2022 року на кордоні Литви з Білоруссю завершилося будівництво фізичного бар'єру, який є парканом і колючим дротом. Його встановили на ділянках кордону завдовжки приблизно 502 км.