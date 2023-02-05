Польща за кілька тижнів почне будувати паркан на кордоні з Росією

Підрядник уже готує проєкт, який передасть на затвердження прикордонній службі Польщі. Паркан буде оснащений датчиками руху та відеокамерами.

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У березні планується розпочати будівництво загородження на кордоні з Калінінградською областю Росії. Як розповіла лейтенантка прикордонної служби Ганна Михальська, електронна система на цій ділянці має охопити майже 200 км сухопутного кордону. Про це повідомляє Polskie Radio.

Відомо, що підрядник уже готує проєкт, який передасть затвердження прикордонній службі. Завдяки системі датчиків і камер фахівці отримають можливість здійснювати моніторинг кордону 24/7, незалежно від погодних умов.

При цьому не буде потреби перебувати безпосередньо на лінії кордону. Алгоритми розроблено так, щоб прикордонник міг реагувати лише на реальні спроби перетину лінії людьми.

Зазначається, що в минулому році польські прикордонники зафіксували 11 випадків незаконного перетину кордону з Росії.

Нагадаємо, у серпні минулого року на кордоні Литви з Білоруссю завершилося будівництво фізичного бар'єру, який являє собою паркан і колючий дріт. Його встановили на ділянках кордону завдовжки приблизно 502 км.

Також Фокус писав, що Міністерство внутрішніх справ Фінляндії запропонувало 6 млн євро на будівництво паркану на кордоні з Російською Федерацією.