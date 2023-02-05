Польша через несколько недель начнет строить забор на границе с Россией

Подрядчик уже готовит проект, который передаст на утверждение пограничной службе Польши. Забор будет оснащен датчиками движения и видеокамерами.

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В марте планируется начать строительство заграждения на границе с Калининградской областью России. Как рассказала лейтенант пограничной службы Анна Михальская, электронная система на этом участке должна охватить около 200 км сухопутной границы. Об этом сообщает Polskie Radio.

Известно, что подрядчик уже готовит проект, который передаст на утверждение пограничной службе. Благодаря системе датчиков и камер, специалисты получат возможность осуществлять мониторинг границы 24/7, независимо от погодных условий.

При этом не будет необходимости находиться непосредственно на линии границы. Алгоритмы разработаны так, чтобы пограничник мог реагировать только на реальные попытки пересечения линии людьми.

Отмечается, что в прошлом году польские пограничники зафиксировали 11 случаев незаконного пересечения границы из России.

Напомним, в августе прошлого года на границе Литвы с Беларусью завершилось строительство физического барьера, который представляет собой забор и колючую проволоку. Его установили на участках границы протяженностью около 502 км.

Также Фокус писал, что Министерство внутренних дел Финляндии предложило 6 млн евро на строительство забора на границе с Российской Федерацией.