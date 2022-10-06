"За 6 млн евро": Финляндия уже в 2022 году может начать строить забор на границе с РФ, — СМИ

Премьер-министр Финляндии Санна Марин созывает парламентариев, чтобы проект постройки забора получил одобрение на законодательном уровне.

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Министерство внутренних дел Финляндии предложило 6 млн евро на строительство забора на границе с Российской Федерацией. Об єтом пишет финская газета Ilta-Sanomat

Сообщается, что короткий участок ограждения должен быть построен в Юго-Восточной Финляндии, причем в проект входят не только ограждение, но и проходящая вдоль него дорога и технический надзор. Если проект одобрят, то его запустят в ближайшее время, в 2022 году.

Также в материале сказано, что строительство пограничного забора также требует обсуждения с землевладельцами и возможного выкупа полос земли, оказавшихся на пути ограждения.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что есть основания для создания частичного ограждения государственной границы между Финляндией и Россией. Она также сказал, что собирается в кратчайшие сроки созвать руководство парламентских групп и партий, чтобы проект получил широкую поддержку.

Газета пишет, что обсуждение о постройке забора на границе с РФ началось в Финляндии сразу после начала полномасштабной войны в Украине. Теперь забор предполагается строить не по всей длине восточной границы Финляндии, а в наиболее опасных зонах, таких как пограничные переходы и их окрестности. Основная часть забора окажется в зоне сосредоточения пограничного контроля в Юго-Восточной Финляндии.

По плану Пограничной службы Финляндии, ограждение будет в длину 130–260 километров. Строительство всего забора — это проект, рассчитанный на несколько лет, и его общая стоимость достигает сотен миллионов евро.

Ранее Фокус сообщал, что в Финляндии анонсировали пакет военной помощи Украине и рассказали о ядерной угрозе. В Финляндии заявили, что отправили Украине военную помощь общей стоимостью в 93 миллиона евро. Там считают, что поддерживать Киев в войне против РФ придется еще долго.

Ранее сообщалось, что в украинской армии "засветились" финские бронетранспортеры Patria Pasi. Финляндия не анонсировала поставки БТРов в Украину, однако есть вероятность, что передали их именно они. Бронетранспортеры окрашены в характерный для армии Финляндии камуфляж. БТР Sisu выполнен на базе грязовика Sisu SA-150 и предназначался для замены советских БТР-60.