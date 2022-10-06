"За 6 млн євро": Фінляндія вже 2022 року може почати будувати паркан на кордоні з РФ, — ЗМІ

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін скликає парламентарів, щоб проект будівництва паркану отримав схвалення на законодавчому рівні.

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Міністерство внутрішніх справ Фінляндії запропонувало 6 млн євро на будівництво паркану на кордоні з Російською Федерацією. Про це пише фінська газета Ilta-Sanomat

Повідомляється, що коротка ділянка огорожі має бути побудована в Південно-Східній Фінляндії, причому в проєкт входять не тільки огорожа, але й дорога, що проходить уздовж неї, і технічний нагляд. Якщо проєкт схвалять, то його запустять найближчим часом, 2022 року.

Також у матеріалі сказано, що будівництво прикордонного паркану також потребує обговорення із землевласниками та можливого викупу смуг землі, що опинилися на шляху огорожі.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що є підстави для створення часткового огородження державного кордону між Фінляндією та Росією. Вона також сказала, що збирається у найкоротший термін скликати керівництво парламентських груп та партій, щоб проєкт отримав широку підтримку.

Газета пише, що обговорення про будівництво паркану на кордоні з РФ розпочалося у Фінляндії одразу після початку повномасштабної війни в Україні. Тепер паркан передбачається будувати не по всій довжині східного кордону Фінляндії, а в найнебезпечніших зонах, таких як прикордонні переходи та їхні околиці. Основна частина паркану опиниться в зоні зосередження прикордонного контролю в Південно-Східній Фінляндії.

За планом Прикордонної служби Фінляндії, огорожа буде завдовжки 130–260 кілометрів. Будівництво всього паркану — це проєкт, розрахований на кілька років, і його загальна вартість сягає сотень мільйонів євро.

Раніше Фокус повідомляв, що у Фінляндії анонсували пакет військової допомоги Україні та розповіли про ядерну загрозу. У Фінляндії заявили, що відправили Україні військову допомогу загальною вартістю 93 мільйони євро. Там вважають, що підтримувати Київ у війні проти РФ доведеться ще довго.

Раніше повідомлялося, що в українській армії "засвітилися" фінські бронетранспортери Patria Pasi. Фінляндія не анонсувала постачання БТРів до України, проте є ймовірність, що їх передали саме вони. Бронетранспортери пофарбовані у характерний для армії Фінляндії камуфляж. БТР Sisu виконаний на базі Sisu SA-150 і призначався заміни радянських БТР-60.