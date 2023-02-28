Финляндия начала сооружение забора на границе с РФ, — Yle

За следующие несколько лет финны планируют возвести заграждение протяженностью в 200 километров. Его цель предотвратить нежелательное пересечение границы.

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Финляндия начала сооружать забор на границе с Российской Федерацией, чтобы обезопасить себя. Об этом сообщает портал Yle во вторник, 28 февраля.

Сейчас на обозначенных участках начали проводить земельные работы, после чего начнут уже устанавливать забор на границе с Россией. Сначала в районе Иматра собираются возвести трехкилометровый тестовый участок, а сами работы завершатся ближе к июлю этого года.

"Рядом с ограждением также будет построена дорога для пограничных патрулей и проведения ремонтных работ. Освещение и динамики будут установлены на некоторых участках. Забор на восточной границе будет проходить и по частным землям, поэтому властям необходимо провести переговоры с землевладельцами", — говорится в сообщении.

В ближайшие несколько лет, как отмечают в Финляндии, вдоль восточной границы возведут заграждения протяжностью 200 километров. Цель проекта — затруднить нежелательное пересечение границы со стороны РФ.

5 февраля о таком же решении заявляли и в Польше. В ближайшие недели строители начнут установку забора на границе с Российской Федерацией. Забор будет оснащен датчиками движения и видеокамерами.

Причина такого решения такая же, как и у финнов — избежать незаконное пересечение границы со стороны россиян. Польские пограничники за 2022 год зафиксировали 11 таких случаев.

Напомним, 30 августа 2022 года на границе Литвы с Беларусью завершилось строительство физического барьера, который представляет собой забор и колючую проволоку. Его установили на участках границы протяженностью около 502 км.