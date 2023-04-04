НАТО разместит военный контингент вдоль всей финской границы с РФ, — эксперт

По словам экс-главы Генштаба британской армии Ричарда Данната, Альянс мало получит от вступления Финляндии в плане военного потенциала. Однако блок правильно поступает, когда берет на себя дополнительную ответственность на фоне роста напряженности в отношениях с РФ.

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Бывший глава генерального штаба британской армии Ричард Даннат ожидает, что после вступления Финляндии в НАТО, вдоль всей финско-российской границы протяженностью 1300 км будут развернуты сдерживающие силы. Об этом сообщает Sky News.

Вместе с тем он считает, что со вступлением Финляндии в НАТО "напряженность возрастет", поэтому западные лидеры должны позиционировать НАТО исключительно как оборонный союз.

"Путин может попытаться донести своим гражданам посыл о том, что НАТО расширяется — технически это так, — но почему оно расширяется?" — задался вопросом Даннет.

Он добавил, что в Скандинавских странах, таких как Финляндия и Швеция, растет беспокойство относительно угрозы со стороны РФ. И вполне объяснимо, что эти две страны стремятся к коллективной защите "под зонтиком НАТО".

В ответ на такой шаг в РФ заявили, что усилят военный потенциал в западных и северо-западных регионах.

"Будет напряженность, и, конечно, эта напряженность возрастет, что неудивительно, когда в определенный момент в будущем другие страны НАТО разместят сдерживающие силы на финской территории вдоль границы с Россией", — объяснил Даннат.

Он также добавил, что в смысле военного потенциала НАТО мало выиграет от вступления Финляндии, которая, окажет больше "моральную поддержку". Альянс же берет на себя дополнительную ответственность, что правильно, считает бывший британский военнослужащий.

Ранее Фокус разбирался в том, какой каким будет ответ от России после вступления в НАТО Швеции и Финляндии. Исследователи уверены, что Москва еще сыграет свою карту, т.к. Кремль рассматривает расширение Альянса как угрозу безопасности.

Напомним, что генсек НАТО оценил тактику Кремля в Бахмуте, где пытаются количеством возместить недостатки военной техники и качество подготовки военнослужащих.