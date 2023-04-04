"Качество компенсируют количеством": генсек НАТО оценил тактику Кремля в Бахмуте

По словам Йенса Столтенберга, российские военные не удивляют техникой, качеством подготовки или уровнем боевого духа, однако руководство готово бросать в бой тысячи и тысячи солдат.

Related video

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью "Радио Свобода" сказал, что российские войска плохо подготовлены, однако это решается количеством солдат.

Столтенберг выразил свое восхищение украинскими военными. По его словам, ВСУ поразили весь мир своим качеством и решительностью. Российские оккупанты имеют низкий боевой дух, часто плохую технику, а также "не слишком впечатляющую" подготовку.

"Но в то же время видим: то, чего российским войскам не хватает качественно, они пытаются наверстать количественно. Поэтому они бросают тысячи и тысячи войск, многие из которых плохо оснащены, плохо обучены. Но, конечно, это наносит вред и они могут нанести урон и украинской стороне ", – отмечает Столтенберг.

Он добавил, что российские войска несут огромные потери из-за того, что не имеют такого качественного командования и оснащения как в украинской армии. Вместе с тем, Столтенберг предупредил, что не стоит недооценивать РФ, поскольку она уже продемонстрировала готовность бросать в бой десятки тысяч новых военных. Однако это является еще одним аргументом в пользу того, чтобы НАТО поддерживало Украину до освобождения земель, чтобы дать отпор оккупантам.

Напомним, 3 апреля СМИ писали, что Столтенберг предложил странам НАТО выделять Украине по 500 млн евро ежегодно.

Также Столтенберг заявил, что Альянс создаст многолетнюю программу поставки вооружений для Украины, чтобы история с полномасштабным вторжением не повторилась.