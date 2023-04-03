НАТО создаст многолетнюю программу поставок вооружений для Украины, – Столтенберг

Страны НАТО, как заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передали Украине вооружений на €65 млрд и готовят программу поставок на годы вперед.

Related video

Министры иностранных дел НАТО намерены обсудить начало работы над разработкой многолетней программы поддержки Украины. Об этом руководитель НАТО Йенс Столтенберг сообщил 3 апреля на брифинге.

Он отметил, что главы министерств иностранных дел блока встретятся в важный для безопасности момент. Также участники комиссии Украина-НАТО обсудят шаги и действия, касающиеся военной агрессии России против Украины. Солтенберг подчеркнул, насколько важна поддержка Украины для безопасности всего мира.

"История не повторится. Мы не можем допустить, чтобы Россия продолжала угрожать европейской безопасности", – отметил руководитель НАТО.

Он напомнил, что страны-союзники в целом уже предоставили военную помощь Киеву на 65 миллиардов долларов. Столтенберг приветствовал поступление современных боевых танков и другой военной техники.

"Мы обсудим, как мы можем усилить нашу поддержку укрепления Вооруженных сил Украины", – объяснил глава блока.

Столтенберг добавил, что важна целесообразность перехода Украины от оборудования и доктрины советских времен в НАТО. Благодаря этому наше государство в короткие сроки полностью интегрируется в военную структуру и перейдет на стандарты НАТО.

Фокус 31 марта сообщал, что НАТО может увеличить присутствие в Черном море. Американские законодатели поддержали законопроект, предусматривающий ужесточение мер безопасности в морской акватории. Цель инициативы — "противодействие предотвращению дальнейшего распространения конфликта".

Издание The New York Times 28 марта опубликовало информацию о том, что для изучения техники НАТО в США разработали специальные карты. В целом набор игральных карт получил изображение 52 различных видов техники. Среди них танки, бронетранспортеры, грузовики, артиллерийские системы и другие системы вооружения, изготовленные странами Альянса, а также два джокера. Это позволит украинским защитникам быстро понять, как выглядит разная техника.