НАТО створить багаторічну програму постачання озброєнь для України, – Столтенберг

Країни НАТО, як заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг, передали Україні озброєнь на €65 млрд і готують програму постачання на роки вперед.

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Міністри закордонних справ Альянсу мають намір обговорити початок роботи над розробкою багаторічної програми підтримки України. Про це керівник НАТО Єнс Столтенберг повідомив 3 квітня на брифінгу.

Він зазначив, що очільники міністерств закордонних справ блоку зустрінуться у важливий для безпеки момент. Також учасники комісії Україна-НАТО обговорять кроки та дії, які стосуються питання військової агресії Росії проти України. Солтенберг наголосив, наскільки важливою є підтримка України для безпеки усього світу.

"Історія не повториться. Ми не можемо допустити, щоб Росія продовжувала загрожувати європейській безпеці", – зазначив керівник НАТО.

Він нагадав, що країни-союзники загалом вже надали військової допомоги Києву на 65 мільярдів доларів. Столтенберг привітав надходження сучасних бойових танків та іншої військової техніки.

"Ми обговоримо, як ми можемо посилити нашу підтримку зміцнення Збройних сил України", – пояснив голова блоку.

Столтенберг додав, що важлива доцільність переходу України від обладнання та доктрини радянських часів до НАТО. Завдяки цьому наша держава у стислі терміни повністю інтегрується у військову структуру та перейде на стандарти НАТО.

Фокус 31 березня повідомляв, що НАТО може збільшити присутність у Чорному морі. Американські законодавці підтримали законопроєкт, який передбачає посилення заходів безпеки у морській акваторії. Мета ініціативи – "протидія запобігання подальшому розповсюдженню конфлікту".

Видання The New York Times 28 березня опублікувало інформацію про те, що для вивчення техніки НАТО у США розробили спеціальні карти. Загалом набір гральних карток отримав зображення 52 різних видів техніки. Серед них — танки, бронетранспортери, вантажівки, артилерійські системи та інші системи озброєння, виготовлені країнами Альянсу, а також два джокери. Це дозволить українським захисникам швидко зрозуміти, як виглядає різна техніка.