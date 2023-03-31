НАТО може збільшити присутність у Чорному морі: у Сенаті підтримали законопроект

У документі йдеться, що спроби Росії розширити територію та контролювати доступ до Середземного моря через Чорне море є загрозою для національної безпеки США та країн НАТО.

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Американські законодавці підтримали законопроект, який передбачає посилення заходів безпеки у Чорному морі. Таким чином, сили НАТО можуть збільшити свою присутність у регіоні з метою "запобігання подальшому розповсюдженню конфлікту". Про це йдеться у відповідному документі, опублікованому Конгресом США.

Пропозиція була внесена після інциденту з американським безпілотником MQ-9 Reaper, який зазнав аварії через дії російських льотчиків. 15 березня сенатор Джин Шахін внесла законопроект, в якому йдеться про встановлення постійної та стійкої присутності на східному фланзі НАТО, а також "регулярної змінної морської присутності в Чорному морі". Законопроект підтримали п'ять членів Сенату з-поміж демократів, три республіканці та один незалежний сенатор.

"Сполучені Штати повинні працювати в рамках НАТО і з союзниками НАТО для розвитку регулярної змінної морської присутності в Чорному морі", — йдеться в тексті документа.

При цьому передбачається спрямувати зусилля на розширення діалогу з країнами Чорноморського регіону для покращення зв'язку та обміну розвідданими, а також збільшення можливостей кіберзахисту.

На думку авторів законопроекту, спроби Російської Федерації розширити територію та контролювати доступ до Середземного моря через Чорне море є загрозою для національної безпеки США та країн НАТО. Тому у справі протидії агресії Москви велику роль відіграють країни Чорноморського регіону.

Раніше повідомлялося, що у Міноборони РФ 14 березня заявили, що російські винищувачі не застосовували зброю проти американського БПЛА і не вступали з нею в контакт. Разом з тим, у Білому домі заявили, що російські літаки здійснили маневр і скинули на безпілотник частину палива, що стало причиною його аварії в Чорному морі.

Згодом з'явилося відео, що підтверджує попередню версію американської сторони. На кадрах було видно, як винищувач Су-27 ПКС РФ здійснив небезпечний маневр і скинув частину палива на безпілотник, в результаті цих дій дрон став некерованим і впав у воду.