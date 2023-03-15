"Дратував росіян": у ВПС України відреагували на аварію БПЛА MQ-9 Reaper у Чорному морі

За словами спікера Командування Юрія Ігната, американський безпілотник мав право перебувати у повітряному просторі над Чорним морем, оскільки його використовує не лише Київ, а й країни-члени НАТО.

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Оцінку інциденту з розвідувальним безпілотником MQ-9 Reaper та російським винищувачем Су-27 даватимуть США. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Інцидент мають коментувати насамперед Сполучені Штати і вони, очевидно, робитимуть відповідні висновки", — сказав Ігнат.

Він також додав, що реакція країни-союзниці України була миттєвою: на місце події, на південний схід від Зміїного острова, вже прилетів новий американський безпілотник і розпочав свою роботу.

Чому безпілотники США перебувають у Чорному морі

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ, Чорне море експлуатує багато країн, включаючи країни-члени НАТО — Туреччину та Румунію.

Це — міжнародний повітряний простір, де безперешкодно можуть літати літаки, зокрема й розвідники.

"Американська авіація в Чорному морі знаходиться на постійній основі. Чорне море — це не внутрішнє море Росії, як вони там окупували Азовське море, і вважають його своїм", — підкреслив Ігнат

Інцидент із літаком РФ та американським безпілотником: як відреагувала Росія

На подію з літаком РФ та безпілотником США вже відреагував посол Росії у США Анатолій Антонов. Він висунув версію, що безпілотні летальні апарати США запустили у повітряний простір Чорного моря спеціально, щоб передавати розвіддані ЗСУ.

"Що ж вони (БПЛА, — ред.) роблять за тисячі кілометрів від США? Відповідь очевидна: займаються збором розвідінформації, яка згодом використовується "київським режимом" для ударів по наших збройних силах та території", — заявив російський посол.

Нагадаємо, американське військове командування повідомило, що один із кількох російських Су-27, які діяли над міжнародними водами Чорного моря, навмисно пролетів перед безпілотником MQ-9 Reaper і скинув перед ним паливо, потім російський винищувач пошкодив пропелер MQ-9 Reaper.

Крім того, ми інформували про те, як в РФ пояснили аварію БПЛА MQ-9 Reaper. За даними Міноборони РФ, після різкого маневрування американський безпілотник MQ-9 перейшов у некерований політ, втратив висоту та впав у воду.