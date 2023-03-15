"Раздражал россиян": в ВВС Украины отреагировали на крушение БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море

По словам спикера Командования Юрия Игната, американский беспилотник имел право находиться в воздушном пространстве над Черным морем, так как его использует не только Киев, но и страны-члены НАТО.

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Оценку инцидента с разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper и российским истребителем Су-27 будут давать США. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Инцидент должен комментировать в первую очередь Соединенные Штаты и они, очевидно, будут делать соответствующие выводы", — сказал Игнат.

Он также добавил, что реакция страны-союзницы Украины была мгновенной: на место происшествия, на юго-восток от Змеиного острова, уже прилетел новый американский беспилотник и начал свою работу.

Почему беспилотники США находятся в Черном море

По словам спикера Воздушных сил ВСУ, Черное море эксплуатируют многие страны, включая страны-члены НАТО — Турцию и Румынию.

Это — международное воздушное пространство, где беспрепятственно могут летать самолеты, в том числе и разведчики.

"Американская авиация в Черном море находится на постоянной основе. Черное море – это не внутреннее море России, как они там оккупировали Азовское море, и считают его своим". — подчеркнул Игнат

Инцидент с самолетом РФ и американским беспилотником: как отреагировала Россия

На происшествие с самолетом РФ и беспилотником США уже отреагировал посол России в США Анатолий Антонов. Он выдвинул версию, что беспилотные летальные аппараты США запустили в воздушное пространство Черного моря специально, чтоб передавать разведданные ВСУ.

"Что же они (БПЛА, — ред.) делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется "киевским режимом" для ударов по нашим вооруженным силам и территории", — заявил российский посол.

Напомним, американское военное командование сообщило, что один из нескольких российских Су-27, действовавших над международными водами Черного моря, намеренно пролетел перед беспилотником MQ-9 Reaper и сбросил перед ним топливо, затем российский истребитель повредил пропеллер MQ-9 Reaper.

Кроме того мы информировали о том, как в РФ объяснили крушение БПЛА MQ-9 Reaper. По данным Минобороны РФ, после резкого маневрирования американский беспилотник MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.