Військові США показали атаку безпілотника MQ-9 Reaper винищувачами Су-27 ВКС РФ (відео)

На кадрах добре видно, як винищувачі заходили на перехоплення безпілотника, скидаючи частину палива. А після зіткнення пропелер БПЛА був помітно пошкоджений.

Related video

Американські військові опублікували відеозапис зіткнення в повітрі безпілотника MQ-9 Reaper із російськими винищувачами Су-27 над Чорним морем. На кадрах знято критичні моменти зіткнення, яке, за даними Пентагону, тривало від 30 до 40 хвилин. Про це 16 березня повідомив телеканал CNN.

Судячи з відеозапису, камера зафіксувала ракурс позаду безпілотника, оскільки помітний його пропелер, що обертається. Потім на кадрах з'являється винищувач СУ-27, який при наближенні з метою перехоплення скидає частину палива на БПЛА.

Інша частина відео містить ще один проліт російського літака. Далі кадри перериваються, мабуть, після зіткнення літака з БПЛА. У публікації сказано, що причина падіння MQ-9 полягає у пошкодженні пропелера безпілотника. При цьому російська сторона заперечує факт зіткнення.

Також на останніх секундах відео помітні пошкодження лопат пропелера, тому оператори БПЛА деякий час керували ним як планером, в момент коли він знижувався над Чорним морем.

Нагадаємо, інцидент стався 14 березня у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Один із винищувачів ВКС РФ пошкодив пропелер безпілотника MQ-9 Reaper у хвостовій частині, після чого він упав у міжнародних водах на південний захід від Криму.

У зв'язку з подією глави оборонних відомств Росії та США 15 березня провели телефонну розмову. Пресслужба Міноборони РФ повідомила, що ініціатором розмови Сергія Шойгу Ллойда Остіна про збитого безпілотника була американська сторона.

Пізніше представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що, незважаючи на те, що MQ-9 Reaper був збитий над Чорним морем, США продовжать свої операції в міжнародному повітряному просторі.