"США продовжить літати": голова Пентагону зателефонував колезі РФ Сергію Шойгу (відео)

Темою переговорів міністрів стало збиття американського БПЛА MQ-9 у Чорному морі. Російське оборонне відомство зазначає, що ініціатором дзвінка виступили США, а Ллойд Остін закликав ЗС РФ безпечніше справлятися зі своєю авіацією.

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Міністри оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін та Російської Федерації Сергій Шойгу провели телефонну розмову. Головною темою стало збиття американського БПЛА MQ-9 Reaper у акваторії Чорного моря. Про це повідомляє пресслужба російського оборонного відомства.

В опублікованій в мережі інформації йдеться, що ініціатором цього дзвінка стала саме американська сторона, але подробиць у Міноборони РФ більше не надали.

"15 березня 2023 року з ініціативи американської сторони відбулися телефонні переговори міністра оборони Російської Федерації генерала армії Сергія Шойгу та міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна", — йдеться у повідомленні.

Голова Пентагону Ллойд Остін під час підсумкової прес-конференції після закінчення "Рамштайну 10" поділився деякими моментами з розмови з російським колегою. Він заявив, що американський дрон зазнав аварії після того, як до нього влетів російський літак, і це з боку пілотів винищувачів не є професійним.

"Я щойно провів телефонну розмову з моїм російським колегою міністром Шойгу. Як я неодноразово говорив, важливо, щоб великі держави служили моделями прозорості та комунікації. І Сполучені Штати продовжать літати і діяти відповідно до міжнародного права", — заявив Ллойд Остін.

У Пентагоні переконані, що РФ має управляти безпечніше своєї авіацією, а будь-яка можливість ескалації розглядається американською стороною серйозно. Сторони висловили сподівання, що такі контакти в майбутньому допоможуть уникнути прорахунків.

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Нагадаємо, 15 березня CNN писало, що США віддалено стерли секретне програмне забезпечення з дрону MQ-9 Reaper, який був збитий російським Су-27. Це було зроблено, щоб російська сторона не змогла отримати секретну інформацію за допомогою американського програмного забезпечення.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що РФ збирається підняти американський безпілотник MQ-9 із дна Чорного моря. За його словами, збитий БПЛА є нібито свідченням того, що Сполучені Штати насправді беруть участь у війні в Україні.