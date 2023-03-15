"США продолжат летать": глава Пентагона созвонился с коллегой из РФ Сергеем Шойгу (видео)

Темой переговоров министров стало сбитие американского БПЛА MQ-9 в Черном море. Российское оборонное ведомство отмечает, что инициатором звонка выступили США, а Ллойд Остин призвал ВС РФ более безопасно справляться со своей авиацией.

Related video

Министры обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин и Российской Федерации Сергей Шойгу провели телефонный разговор. Главной темой стало сбитие американского БПЛА MQ-9 Reaper в акватории Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

В опубликованной в сеть информации говорится, что инициатором данного звонка стала именно американская сторона, но подробностей в Минобороны РФ больше не предоставили.

"15 марта 2023 года по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина", — говорится в сообщении.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время итоговой пресс-конференции по окончанию "Рамштайна 10" поделился некоторыми моментами из разговора с российским коллегой. Он заявил, что американский дрон потерпел крушения после того, как в него влетел российский самолет и это со стороны пилотов истребителей не профессионально.

"Я только что провел телефонный разговор с моим российским коллегой министром Шойгу. Как я неоднократно говорил, важно, чтобы великие державы служили моделями прозрачности и коммуникации. И Соединенные Штаты продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом", — заявил Ллойд Остин.

В Пентагоне убеждены, что РФ обязана управлять более безопасно своей авиацией, а любая вероятность эскалации рассматривается американской стороной серьезно. Стороны выразили надежду, что подобные контакты в будущем помогут избежать просчетов.

Смотреть с: 15:30

Напомним, 15 марта CNN писало, что США удаленно стерли секретное ПО с дрона MQ-9 Reaper, который был сбит российским Су-27. Это было сделано, чтобы российская сторона не смогла заполучить секретную информацию при помощи американского ПО.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что РФ собирается поднять американский беспилотник MQ-9 со дна Черного моря. По его словам, сбитый БПЛА — якобы свидетельство того, что Соединенные Штаты на самом деле принимают участие в войне в Украине.