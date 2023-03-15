"Будем этим заниматься обязательно": РФ попытается поднять обломки MQ-9, — Патрушев (видео)

По словам секретаря Совбеза РФ, сбитый БПЛА — свидетельство того, что США участвуют в войне в Украине. Секретарь СНБО Данилов назвал этот случай сигналом к тому, что Путин готов расширить зону конфликта и вовлечь в войну другие страны.

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что РФ непременно попытается поднять американский беспилотник MQ-9, который 14 марта упал в Черном море после столкновения с российскими истребителями Су-27. Об этом сообщает ТАСС.

"Не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо — будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех", — заявил российский чиновник.

Патрушев также отметил, что недавний случай с беспилотником служит подтверждением того, что Соединенные Штаты участвуют в войне в Украине.

"Это очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях, в войне", — добавил он.

Путин готов к большой войне

В СНБО Украины отреагировали на случай со сбитым беспилотником MQ-9. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что инцидент с беспилотником MQ-9 служит сигналом готовности российского президента расширить зону войны в Украине.

"Случай с американским беспилотником MQ-9 Reaper, спровоцированный Россией в Черном море, — это сигнал, что Путин готов расширить зону конфликта и вовлечь другие стороны", — отметил Данилов. Он также добавил, что российская сторона использует тактику постоянного повышения ставок, в надежде, что в условиях стратегического проигрыша обстоятельства как-то изменятся.

Напомним, что США пытаются спасти сбитый MQ-9 и помешать РФ его захватить. В РФ намерены заполучить секретные технологии, которые реализованы в этом разведывательном дроне.

Ранее Фокус сообщал, что после падения американского беспилотника в Черном море в Крыму выставили на продажу "БПЛА MQ-9 Reaper".