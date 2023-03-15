"Цим займатимемося обов'язково": РФ спробує підняти уламки MQ-9, — Патрушев (відео)

За словами секретаря Ради безпеки РФ, збитий БПЛА є свідченням того, що США беруть участь у війні в Україні. Секретар РНБО Данілов назвав цей випадок сигналом до того, що Путін готовий розширити зону конфлікту та залучити до війни інші країни.

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Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що РФ неодмінно намагатиметься підняти американський безпілотник MQ-9, який 14 березня впав у Чорному морі після зіткнення з російськими винищувачами Су-27. Про це повідомляє ТАРС.

"Не знаю, чи зуміємо ми дістати, чи ні, але те, що це робити треба — цим займатимемося обов'язково. Сподіваюся, звичайно, на успіх", — заявив російський чиновник.

Патрушев також зазначив, що недавній випадок із безпілотником є підтвердженням того, що Сполучені Штати беруть участь у війні в Україні.

"Це чергове підтвердження, що вони безпосередньо беруть участь у цих заходах, у війні", — додав він.

Путін готовий до великої війни

В РНБО України відреагували на випадок із збитим безпілотником MQ-9. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інцидент із безпілотником MQ-9 є сигналом готовності російського президента розширити зону війни в Україні.

"Випадок з американським безпілотником MQ-9 Reaper, спровокований Росією в Чорному морі, — це сигнал, що Путін готовий розширити зону конфлікту та залучити інші сторони", — зазначив Данілов. Він також додав, що російська сторона використовує тактику постійного підвищення ставок, сподіваючись, що в умовах стратегічного програшу обставини якось зміняться.

Нагадаємо, що США намагаються врятувати збитий MQ-9 та завадити РФ його захопити. У РФ мають намір отримати секретні технології, які реалізовані в цьому розвідувальному дроні.

Раніше Фокус повідомляв, що після падіння американського безпілотника у Чорному морі в Криму виставили на продаж "БПЛА MQ-9 Reaper".