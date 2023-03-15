США удаленно стерли секретное ПО с дрона MQ-9 Reaper, который был сбит российским Су-27

По словам журналистов, столкновение российского самолета с американским БПЛА в воздухе произошло примерно в 72 км юго-западу от Крымского полуострова.

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Соединенные Штаты смогли удаленно стереть конфиденциальное программное обеспечение на БПЛА MQ-9 Reaper, прежде чем тот рухнул в Черное море. Об этом пишет CNN со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что это было сделано, чтобы российская сторона не смогла заполучить секретную информацию при помощи американского ПО.

По словам одного из официальных лиц США, столкновение российского самолета с американским БПЛА в воздухе произошло примерно в 72 км юго-западу от Крымского полуострова. По словам чиновника, беспилотник упал примерно в 112 км к юго-западу от Крыма, успев улететь с оккупированной территории Украины.

Также издание пишет, что координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 14 марта заявил, что Вашингтон смог защитить свои "активы", связанные со сбитым беспилотником. Однако вдаваться в подробности он не стал.

"И это собственность Соединенных Штатов. Мы, очевидно, не хотим, чтобы кто-то получил это в свои руки", — сказал Кирби.

Ранее 15 марта секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что РФ собирается поднять американский беспилотник MQ-9 со дна Черного моря. По его словам, сбитый БПЛА — якобы свидетельство того, что Соединенные Штаты на самом деле принимают участие в войне в Украине.

Также СМИ смоделировали сбитие БПЛА над Черным морем. На обнародованных телеканалом CBS кадрах видно, что истребитель ВКС РФ Су-27 несколько раз пролетел над БПЛА и сбросил на него авиатопливо, из-за чего аппарат вышел из строя.