США віддалено стерли секретне програмне забезпечення з дрона MQ-9 Reaper, який був збитий російським Су-27

За словами журналістів, зіткнення російського літака з американським БПЛА у повітрі сталося приблизно за 72 км на південний захід від Кримського півострова.

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Сполучені Штати змогли віддалено стерти конфіденційне програмне забезпечення на БПЛА MQ-9 Reaper, перш ніж той упав у Чорне море. Про це пише CNN із посиланням на свої джерела.

Повідомляється, що це було зроблено, щоб російська сторона не змогла отримати секретну інформацію за допомогою американського програмного забезпечення.

За словами однієї з офіційних осіб США, зіткнення російського літака з американським БПЛА в повітрі сталося приблизно за 72 км на південний захід від Кримського півострова. За словами чиновника, безпілотник упав приблизно за 112 км на південний захід від Криму, встигнувши відлетіти з окупованої території України.

Також видання пише, що координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі 14 березня заявив, що Вашингтон зміг захистити свої "активи", пов'язані зі збитим безпілотником. Проте вдаватися до подробиць він не став.

"І це власність Сполучених Штатів. Ми, очевидно, не хочемо, аби хтось отримав це у свої руки", — сказав Кірбі.

Раніше 15 березня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що РФ має намір підняти американський безпілотник MQ-9 з дна Чорного моря. За його словами, збитий БПЛА є нібито свідченням того, що Сполучені Штати насправді беруть участь у війні в Україні.

Також ЗМІ змоделювали збитки БПЛА над Чорним морем. На оприлюднених телеканалом CBS кадрах видно, що винищувач ПКС РФ Су-27 кілька разів пролетів над БПЛА та скинув на нього авіапаливо, через що апарат вийшов із ладу.