США не припинять операції над Чорним морем попри збитий MQ-9 Reaper, — Білий дім

За словами представника адміністраціі президента Джона Кірбі, дії Росії по відношенню до БПЛА були небезпечними та непрофесійними.

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Попри те, що американський MQ-9 Reaper збили над Чорним морем, США продовжить свої операції у міжнародному повітряному просторі. Про це 14 березня заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає CNN.

MQ-9 Reaper збили у Чорному морі — позиція США

"Якщо повідомлення полягає в тому, що вони хочуть стримати або відмовити нас від польотів і операцій у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, то це повідомлення провалиться, тому що цього не станеться", — сказав Кірбі.

Перехоплення безпілотника США над Чорним морем представник Білого дому назвав небезпечним та непрофесійним. За його словами, Росія вийшла за межі своїх попередніх зусиль з перехоплення американських літаків.

"Ми збираємося продовжувати літати та діяти в міжнародному повітряному просторі над міжнародними водами. Чорне море не належить жодній нації. І ми збираємося продовжувати робити те, що нам потрібно для наших інтересів національної безпеки в цій частині світу", — заявив Кірбі.

Посадовець пояснив, що присутність безпілотника США над Чорним морем не була новиною, адже БПЛА літали у цьому районі постійно протягом року. За його словами, причин повідомляти Росію перед польотом у американців немає.

"Нам не потрібно проходити якусь реєстрацію з росіянами, перш ніж літати в міжнародному повітряному просторі", — повідомив представник Білого Дому.

MQ-9 Reaper збили у Чорному морі — хронологія

Про збитий у Чорному морі безпілотник США розповіли 14 березня у виданні Sky News. Зазначалось, що російський винищувач Су-27 навмисно скинув паливо перед американським дроном над міжнародними водами Чорного моря. Американцям довелося збити власний MQ-9 Reaper.

У Міноборони Росії прокоментували інцидент з безпілотником США. Там повідомили, що MQ-9 Reaper перейшов у некерований політ над акваторією Чорного моря в районі Криму та впав у воду. У Держдепартаменті США заявили, що безпілотник був збитий зусиллями РФ.

Пізніше Джон Кірбі заявив, що США обговорять з РФ те, як MQ-9 Reaper збили у Чорному морі. Журналісти з’ясували, що американський Державний департамент викликав посла Росії на серйозну розмову.

Речник американського Міноборони Пет Райдер розповів, що американці проводять розсекречення відео зіткнення російського Су-27 з безпілотником США.

Російський посол також висловився про інцидент. Анатолій Антонов повторив заяву Міноборони про непричетність Росії до того, що MQ-9 Reaper збили у Чорному морі. За його словами, американці були попереджені про небезпеку і конфронтації з ними у РФ не прагнуть.