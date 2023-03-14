Незабаром з'явиться відео зіткнення Су-27 з американським MQ-9 Reaper, — Пентагон

На думку журналістки Дебори Хейнс, американці спробують видалити або знищити секретні технології в БПЛА MQ-9, що впав.

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Міноборони США проводять розсекречення відео зіткнення російського винищувача Су-27 із американським безпілотником MQ-9 Reaper. Про це речник Міноборони США Пет Райдер повідомив під час брифінгу.

"Ми зараз розсекречуємо відео інциденту і надалі повідомимо про подробиці", — заявив Райдер.

Після того, що сталося, до Держдепартаменту викликали російського посла Анатолія Антонова, який поговорив з помічником держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід і оцінив зустріч як конструктивну.

Прессекретар Держдепартаменту Нед Прайс пояснив, що російського посла викликали, щоб "висловити рішуче заперечення".

В інтерв'ю російській пресі Антонов назвав провокацією появу американського БПЛА над Чорним морем, а також заявив, що РФ не застосовувала зброю щодо дрону MQ-9 Reaper.

Прес-секретар Міноборони США Пет Райдер про катастрофу безпілотника MQ-9 Reaper

Посол США в РФ Лінн Трейсі також направила ноту до російського МЗС.

Відповівши на запитання про те, чи США діставатимуть БПЛА, Райдер сказав, що поки про це немає інформації. Проте, за даними ЗМІ, США спробують знищити "таємні" технології, які є у безпілотнику MQ-9 Reaper.

Журналістка Дебора Хейнс вважає, що США зараз немає можливостей, щоб підняти MQ-9 Reaper, на борту якого знаходяться важливі елементи.

"Американці спробують зробити все, що в їх силах, щоб усе секретне не було доступним — видалити або знищити", — пояснила Хейнс.

Зі свого боку росіяни спробують підняти те, що залишилося від багатомільйонного БПЛА.

Нагадаємо, що США обговорять із представниками РФ інцидент із безпілотником MQ-9 Reaper. За словами представника Білого дому Джона Кірбі, американське керівництво обговорюватиме цей випадок безпосередньо з представниками Москви.

Раніше Фокус повідомляв, що в РФ заявили, що російські винищувачі не вступали в контакт і не застосовували зброю, щоб "приземлити" БПЛА MQ-9 Reaper.