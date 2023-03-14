Скоро появится видео столкновения Су-27 с американским MQ-9 Reaper, — Пентагон

По мнению журналистки Деборы Хейнс, американцы попытаются удалить или уничтожить секретные технологии в упавшем БПЛА MQ-9.

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Минобороны США проводят рассекречивание видео столкновения российского истребителя Су-27 с американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер сообщил во время брифинга.

"Мы сейчас рассекречиваем видео инцидента и в дальнейшем сообщим [о подробностях]", — заявил Райдер.

После произошедшего случая в Госдепартамент вызвали российского посла Анатолия Антонова, который побеседовал с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид и оценил встречу как конструктивную.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нэд Прайс объяснил, что российского посла вызвали, чтобы "выразить решительное возражение".

В интервью российской прессе Антонов назвал провокацией появление американского БПЛА над Черным морем, а также заявил, что РФ не применяла оружие в отношении дрона MQ-9 Reaper.

Пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер — о крушении беспилотника MQ-9 Reaper

Посол США в РФ Линн Трэйси также направила ноту в российский МИД.

Отвечая на вопрос о том, будут ли США доставать упавший БПЛА, Райдер сказал, что пока об этом нет информации. Однако, по данным СМИ, США попытаются уничтожить "секретные" технологии, которые присутствуют в беспилотнике MQ-9 Reaper.

Журналистка Дебора Хейнс считает, что у США сейчас нет возможностей, чтобы поднять MQ-9 Reaper, на борту которого находятся важные элементы.

"Американцы попытаются сделать все, что в их силах, чтобы все секретное не было доступно — удалить или уничтожить", — пояснила Хейнс.

В свою очередь, россияне попытаются поднять то, что осталось от многомиллионного БПЛА.

Напомним, что США обсудят с представителями РФ инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper. По словам представителя Белого дома Джона Кирби, американское руководство будет обсуждать этот случай непосредственно с представителями Москвы.

Ранее Фокус сообщал, что в РФ заявили, что российские истребители не вступали в контакт и не применяли оружие, чтобы "приземлить" БПЛА MQ-9 Reaper.