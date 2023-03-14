"Выразим озабоченность": США обсудят с Россией инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Госдеп США будет обсуждать инцидент напрямую с Москвой.

Related video

Соединенные Штаты намерены обсудить с РФ, MQ-9 Reaper сбили в Черном море. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

"Госдепартамент будет напрямую разговаривать со своими коллегами из РФ и выражать нашу озабоченность по поводу этого небезопасного и непрофессионального перехвата", — сказал он.

В то же время журналистка The Baily Beast Шэннон Вавра заявила, что ей известно, что после того, как MQ-9 Reaper сбили в Черном море, Государственный департамент вызвал посла РФ на серьезный разговор.

"Государственный департамент вызовет посла России в своем ведомстве, чтобы выразить "решительные возражения" против поведения России", — написала она.

Также Вавра уточнила, что об этом ей рассказал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс по телефону.

MQ-9 Reaper сбили в Черном море: подробности

Как сообщили на сайте Командования сил США в Европе, перед тем, как MQ-9 Reaper сбили в Черном море, российские истребители демонстрировали небезопасное поведение. Тем не менее, как заявил командующий ВВС США генерал Джеймс Хекер — американские БПЛА и беспилотники союзников продолжат полеты в международном воздушном пространстве.

"Мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", — сказал он.

Американские военные отметили, что примерно в 07:03 один из российских самолетов Су-27 ударил БПЛА по винту, в результате чего американским силам пришлось утопить беспилотник в международных водах. Несколько раз перед столкновением российские самолеты сбрасывали топливо и пролетали перед беспилотником в "экологически небезопасной и непрофессиональной манере".

MQ-9 Reaper сбили в Черном море: позиция РФ

В Министерстве обороны Российской Федерации ответили на инцидент. Там заявили, что полет американского беспилотника был якобы зафиксирован над акваторией Крыма. Более того, он якобы двигался с нарушением границ, установленных для проведения войны против Украины

"С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью", — заявили в российском ведомстве.

Также РосСМИ сообщили, что обломки беспилотника вероятно были подобраны российскими военными.

MQ-9 Reaper сбили в Черном море: что говорит Пентагон

После того как MQ-9 Reaper сбили в Черном море, в Пентагоне был проведен брифинг, посвященный данному инциденту. На нем официальный представитель силового ведомства Патрик Райдер отказался уточнить, нес ли БПЛА какое-либо вооружение. Также он не стал озвучивать, будут ли США поднимать БПЛА и опроверг, что такие действия осуществляли россияне.

Патрик Райдер об упавшем в Черном море беспилотнике (смотреть с 18:00)

Напомним, американский БПЛА MQ-9 Reaper сбили в Черном море. Предварительно сообщалось, что с ним столкнулся российский истребитель Су-27.