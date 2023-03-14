"Висловимо стурбованість": США обговорять з Росією інцидент з безпілотником MQ-9 Reaper

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, Держдеп США обговорюватиме інцидент безпосередньо з Москвою.

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Сполучені Штати мають намір обговорити з РФ, MQ-9 Reaper збили у Чорному морі. Про це заявив представник Білого дому Джон Кірбі, передає Reuters.

"Держдепартамент безпосередньо розмовлятиме зі своїми колегами з РФ і висловлюватиме нашу стурбованість з приводу цього небезпечного та непрофесійного перехоплення", — сказав він.

Водночас, журналістка The Baily Beast Шеннон Вавра відомо, що після того, як MQ-9 Reaper збили в Чорному морі, Державний департамент викликав посла РФ на серйозну розмову.

"Державний департамент викличе посла Росії у своєму відомстві, щоб висловити "рішучі заперечення" проти поведінки Росії", — написала вона.

Також Вавра уточнила, що про це розповів прессекретар Держдепу Нед Прайс по телефону.

MQ-9 Reaper збили у Чорному морі: подробиці

Як повідомили на сайті Командування сил США в Європі, перед тим, як MQ-9 Reaper збили у Чорному морі, російські винищувачі демонстрували небезпечну поведінку. Проте, як заявив командувач ВПС США генерал Джеймс Хекер, американські БПЛА і безпілотники союзників продовжать польоти в міжнародному повітряному просторі.

"Ми закликаємо росіян вести себе професійно та безпечно", — сказав він.

Американські воєнні зазначили, що приблизно о 07:03 один із російських літаків Су-27 ударив БПЛА по гвинту, внаслідок чого американським силам довелося втопити безпілотник у міжнародних водах. Кілька разів перед зіткненням російські літаки скидали паливо та пролітали перед безпілотником у "екологічно небезпечній та непрофесійній манері".

MQ-9 Reaper збили у Чорному морі: позиція РФ

У Міністерстві оборони Російської Федерації відповіли на інцидент. Там заявили, що політ американського безпілотника нібито був зафіксований над акваторією Криму. Більше того, він нібито рухався, порушивши межі району, який РФ виділила для війни проти України.

"З метою ідентифікації порушника у повітря було піднято винищувачів зі складу чергових по ППО сил. Внаслідок різкого маневрування в районі 9.30 (мск) безпілотний літальний апарат MQ-9 перейшов у некерований політ із втратою висоти і зіткнувся з водною поверхнею", — заявили в російське відомство.

Також РосЗМІ повідомили, що уламки безпілотника, ймовірно, були підібрані російськими воєнними.

MQ-9 Reaper збили у Чорному морі: що говорить Пентагон

Після того, як MQ-9 Reaper збили в Чорному морі, в Пентагоні був проведений брифінг, присвячений цьому інциденту. На ньому офіційний представник силового відомства Патрік Райдер відмовився уточнити, чи ніс БПЛА якесь озброєння. Також він не став озвучувати, чи підніматимуть США БПЛА і спростував, що такі дії здійснювали росіяни.

Патрік Райдер про безпілотника, що впав у Чорному морі (дивитися з 18:00)

Нагадаємо, американський БПЛА MQ-9 Reaper збили у Чорному морі. Попередньо повідомлялося, що з ним зіткнувся російський винищувач Су-27.