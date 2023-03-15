США не прекратят операции над Черным морем, несмотря на сбитый MQ-9 Reaper, — Белый дом

По словам представителя администрации президента Джона Кирби, действия России по отношению к БПЛА были опасными и непрофессиональными.

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Несмотря на то, что американский MQ-9 Reaper был сбит над Черным морем, США продолжат свои операции в международном воздушном пространстве. Об этом 14 марта заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает CNN.

MQ-9 Reaper сбили в Черном море — позиция США

"Если сообщение состоит в том, что они хотят удержать или отговорить нас от полетов и операций в международном воздушном пространстве над Черным морем, то это сообщение провалится, потому что этого не произойдет", — сказал Кирби.

Перехват беспилотника США над Черным морем представитель Белого дома назвал опасным и непрофессиональным. По его словам, Россия вышла за пределы своих предыдущих усилий по перехвату американских самолетов.

"Мы собираемся продолжать летать и действовать в международном воздушном пространстве над международными водами. Черное море не принадлежит ни одной нации. И мы собираемся продолжать делать то, что нам нужно для наших интересов национальной безопасности в этой части мира", — заявил Кирби.

Чиновник объяснил, что присутствие беспилотника США над Черным морем не было новостью, ведь БПЛА летали в этом районе постоянно в течение года. По его словам, причин уведомлять Россию перед полетом у американцев нет.

"Нам не нужно проходить какую-либо регистрацию с россиянами, прежде чем летать в международном воздушном пространстве", — сообщил представитель Белого Дома.

MQ-9 Reaper сбили в Черном море — хронология

О сбитом в Черном море беспилотнике США рассказали 14 марта в издании Sky News. Отмечалось, что российский истребитель Су-27 намеренно сбросил топливо перед американским дроном над международными водами Черного моря. Американцам пришлось сбить свой MQ-9 Reaper.

В Минобороны России прокомментировали инцидент с беспилотником США. Там сообщили, что MQ-9 Reaper перешел в неуправляемый полет над акваторией Черного моря в районе Крыма и упал в воду. В Госдепартаменте США заявили, что беспилотник был сбит усилиями РФ.

Позже Джон Кирби заявил, что США обсудят с РФ, как MQ-9 Reaper сбили в Черном море. Журналисты выяснили, что американский Государственный департамент вызвал посла России на серьезный разговор.

Спикер американского Минобороны Пэт Райдер рассказал, что американцы проводят рассекречивание видео столкновения российского Су-27 с беспилотником США.

Российский посол также высказался об инциденте. Анатолий Антонов повторил заявление Минобороны о непричастности России к тому, что MQ-9 Reaper был сбит в Черном море. По его словам, американцы были предупреждены об опасности и к конфронтации с ними в РФ не стремятся.