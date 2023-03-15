"Мы предупреждали": посол РФ в США высказался о сбитии американского БПЛА MQ-9 Reaper

По словам российского посла Анатолия Антонова, Кремль информировал о том, что определил пространство над Черным морем как зону проведения так называемой "специальной военной операции".

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Посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов отрицает причастность Кремля к крушению американского БПЛА MQ-9 Reaper в международном воздушном пространстве над Черным морем. Об этом пишет CNN.

Анатолий Антонов сказал журналистам, что в Москве не хотят вступать в конфронтацию с Вашингтоном.

"Мы предпочитаем не создавать ситуации, когда мы можем столкнуться с непреднамеренными столкновениями или непреднамеренными инцидентами между Российской Федерацией и США", — заявил дипломат.

Антонов отметил, что помощник госсекретаря Карен Донфрид сообщила ему об обеспокоенности США касательно случая с беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море. Российский посол рассказал, что обменялся с американскими коллегами замечаниями по данному поводу и упомянул о "некоторых разногласиях".

"Мне кажется, что это был конструктивный разговор по этому вопросу. Я слышал ее реплики, надеюсь, она поняла то, что я упомянул", — сказал посол.

Анатолий Антонов повторил тезисы Минобоороны РФ о якобы непричастности Москвы к падению американского БПЛА в Черном море и добавил, что Кремль "информировал об этом пространстве, которое было определено как зона проведения специальной военной операции".

"Мы предупредили не входить, не проникать", — цитируют Антонова журналисты.

БПЛА MQ-9 Reaper сбит над Черным морем: что об этом известно

Во вторник, 14 марта, в международном воздушном пространстве над Черным морем произошло столкновение истребителя ВС РФ с американским БПЛА MQ-9 Reape. По данным СМИ, российский Су-27 пролетел перед беспилотником США, сбросив перед ним топливо, в результате чего был поврежден пропеллер БПЛА.

"Наш MQ-9 проводил обычные операции в международном воздушном пространстве, когда был перехвачен российским самолетом, что привело к крушению и полной потере MQ-9", — сообщил генерал ВВС США Джеймс Хекер.

В Госдепартаменте США утверждают, что беспилотник MQ-9 Reaper был сбит над Черным морем усилиями Российской Федерации, добавив, что "не могут характеризовать их мотивы".

Пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер во время брифинга 14 марта сообщил о проведении рассекречивания видео, на котором запечатлено столкновение истребителя РФ Су-27 с американским БПЛА MQ-9 Reaper.

При этом в Минобороны РФ отрицают свою причастность к крушению американского беспилотника. В российском оборонном ведомстве утверждают, что не применяли бортовое оружие и не вступали в контакт с БПЛА.

Посол России в США Анатолий Антонов сказал в интервью российским журналистам, что считает появление американского БПЛА в воздушном пространстве над Черным морем провокацией. По его мнению, Москву хотели спровоцировать "к каким-то определенным действиям".