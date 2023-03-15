"Ми попереджали": посол РФ у США висловився про збиття американського БПЛА MQ-9 Reaper

За словами російського посла Анатолія Антонова, Кремль поінформував про те, що визначив простір над Чорним морем як зону проведення так званої "спеціальної військової операції".

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Посол Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки Анатолій Антонов заперечує причетність Кремля до катастрофи американського БПЛА MQ-9 Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Про це пише CNN.

Анатолій Антонов сказав журналістам, що у Москві не хочуть вступати у конфронтацію з Вашингтоном.

"Ми вважаємо за краще не створювати ситуації, коли ми можемо зіткнутися з ненавмисними зіткненнями або ненавмисними інцидентами між Російською Федерацією та США", — заявив дипломат.

Антонов зазначив, що помічник держсекретаря Карен Донфрід повідомила йому про стурбованість США щодо випадку з безпілотником MQ-9 Reaper у Чорному морі. Російський посол розповів, що обмінявся з американськими колегами зауваженнями з цього приводу та згадав про "деякі розбіжності".

"Мені здається, що це була конструктивна розмова з цього питання. Я чув її репліки, сподіваюся, вона зрозуміла те, що я згадав", — сказав посол.

Анатолій Антонов повторив тези Міноборони РФ про нібито непричетність Москви до падіння американського БПЛА в Чорному морі та додав, що Кремль "інформував про цей простір, який був визначений як зона проведення спеціальної військової операції".

"Ми попередили не входити, не проникати", — цитують Антонова журналісти.

БПЛА MQ-9 Reaper збитий над Чорним морем: що про це відомо

У вівторок, 14 березня, у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем сталося зіткнення винищувача ЗС РФ з американським БПЛА MQ-9 Reape. За даними ЗМІ, російський Су-27 пролетів перед безпілотником США, скинувши перед ним паливо, внаслідок чого було пошкоджено пропелер БПЛА.

"Наш MQ-9 проводив звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли був перехоплений російським літаком, що призвело до катастрофи та повної втрати MQ-9", — повідомив генерал ВПС США Джеймс Хекер.

У Держдепартаменті США стверджують, що безпілотник MQ-9 Reaper був збитий над Чорним морем зусиллями Російської Федерації, додавши, що "не можуть характеризувати їхні мотиви".

Прессекретар Міноборони США Пет Райдер під час брифінгу 14 березня повідомив про проведення розсекречення відео, на якому знято зіткнення винищувача РФ Су-27 з американським БПЛА MQ-9 Reaper.

При цьому в Міноборони РФ заперечують свою причетність до катастрофи американського безпілотника. У російському оборонному відомстві стверджують, що не застосовували бортову зброю та не вступали в контакт із БПЛА.

Посол Росії у США Анатолій Антонов сказав в інтерв'ю російським журналістам, що вважає появу американського БПЛА у повітряному просторі над Чорним морем провокацією. На його думку, Москву хотіли спровокувати "до якихось певних дій".