Военные США показали атаку беспилотника MQ-9 Reaper истребителями Су-27 ВКС РФ (видео)

На кадрах хорошо видно, как истребители заходили на перехват беспилотника, сбрасывая на него часть топлива. А после столкновения пропеллер БПЛА был заметно поврежден.

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Американские военные опубликовали видеозапись столкновения в воздухе беспилотника MQ-9 Reaper с российскими истребителями Су-27 над Черным морем. На кадрах запечатлены критические моменты столкновения, которое, по данным Пентагона, длилось от 30 до 40 минут. Об этом 16 марта сообщил телеканал CNN.

Судя по видеозаписи, камера зафиксировала ракурс позади беспилотника, так как заметен его вращающийся пропеллер. Затем на кадрах появляется истребитель СУ-27, который по мере приближения с целью перехвата сбрасывает часть топлива на БПЛА.

Другая часть видео содержит еще один пролет российского самолета. Далее кадры прерываются, видимо, после столкновения самолета с БПЛА. В публикации говорится, что причина падения MQ-9 заключается в повреждении пропеллера беспилотника. При этом российская сторона отрицает сам факт столкновения.

Также на последних секундах видео заметны повреждения лопастей пропеллера, поэтому операторы БПЛА некоторое время управляли им как планером, в момент когда он снижался над Черным морем.

Напомним, инцидент произошел 14 марта в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один из истребителей ВКС РФ повредил проппелер беспилотника MQ-9 Reaper в хвостовой части, после чего он рухнул в международных водах к юго-западу от Крыма.

В связи с происшествием главы оборонных ведомств России и США 15 марта провели телефонный разговор. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что инициатором разговора Сергея Шойгу Ллойда Остина о сбитом беспилотнике была американская сторона.

Позже представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что несмотря на то, что MQ-9 Reaper был сбит над Черным морем, США продолжат свои операции в международном воздушном пространстве.