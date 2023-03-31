НАТО может увеличить присутствие в Черном море: в Сенате поддержали законопроект

В документе говорится, что попытки России расширить территорию и контролировать доступ к Средиземному морю через Черное море является угрозой для национальной безопасности США и стран НАТО.

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Американские законодатели поддержали законопроект, который предусматривает усиление мер безопасности в Черном море. Таким образом, силы НАТО могут увеличить свое присутствие в регионе с целью "предотвращения дальнейшего распространения конфликта". Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованным Конгрессом США.

Предложение было внесено после инцидента с американским беспилотником MQ-9 Reaper, который потерпел крушение из-за действий российских летчиков. 15 марта сенатор Джинн Шахин внесла законопроект в котором говорится об установлении постоянного и устойчивого присутствия на восточном фланге НАТО, а также "регулярного сменного морского присутствия в Черном море". Законопроект поддержали пять членов Сената из числа демократов, три республиканца и один независимый сенатор.

"Соединенные Штаты должны работать в рамках НАТО и с союзниками по НАТО для развития регулярного сменного морского присутствия в Черном море", — говорится в тексте документа.

При этом предполагается направить усилие на расширение диалога со странами Черноморского региона для улучшения связи и обмена разведданными, а также для увеличения возможностей киберзащиты.

По мнению авторов законопроекта, попытки Российской Федерации расширить территорию и контролировать доступ к Средиземному морю через Черное море является угрозой для национальной безопасности США и стран НАТО. Поэтому в деле противодействия агрессии Москвы большую роль играют страны Черноморского региона.

Ранее сообщалось, что в Минобороны РФ 14 марта заявили, что российские истребители не применяли оружие против американского БПЛА и не вступали с ним в контакт. Вместе с тем, в Белом доме заявили, что российские самолеты совершили маневр и сбросили на беспилотник часть топлива, что и стало причиной его крушения в Черном море.

Позже появилось видео, подтверждающее предварительную версию американской стороны. На кадрах было видно, как истребитель Су-27 ВКС РФ совершил опасный маневр и сбросил часть топлива на беспилотник, в результате этих действий дрон стал неуправляемым и упал в воду.