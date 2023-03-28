Для вивчення техніки НАТО: у США розробили для ЗСУ спеціальні карти (фото)

За інформацією журналістів, всього у колоді буде 52 карти. Серед них будуть танки, бронетехніка, гаубиці, вантажівки та інша військова техніка.

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США та союзники надали гральні карти для розуміння техніки й озброєння, яке виробили різні країни. Про це 28 березня повідомило The New York Times.

Загалом набір гральних карток отримав зображення 52 різних видів техніки. Серед них — танки, бронетранспортери, артилерійські системи, вантажівки та інші системи озброєння, виготовлені країнами НАТО, а також два джокери.

У Пентагоні пояснили, що ідея полягає в тому, щоб солдати швидко навчилися відрізняти обладнання. На кожній з карток представлені певні характеристики: назва, країна походження, держави, до яких експортують основне озброєння.

Військова ієрархія у колоді не надто важлива. Представлена техніка, яку Україна отримала від союзників, зокрема:

Французька гаубиця Caesar – це двійка;

Німецька зенітна установка Gepard – сімка пік;

БТР М113 – піковий туз;

Танк M1 Abrams – король треф;

Ракета з плеча Stinger – один із джокерів.

Червовим валетом, наприклад, є гелікоптер американського виробництва Black Hawk. Один із них нещодавно показала українська військова розвідка. Адміністрація Джо Байдена не повідомляла, що вона відправляє такі вертольоту на війну, а також інші країни. Раніше цю техніку придбали Бахрейн, Єгипет, Йорданія, Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати.

Пентагон тривай час випускає такі колоди. Під час Другої світової війни на відповідних картах показували винищувачі союзників та ворогів. Іноді на зображеннях були й відомі терористи, яких США розшукували у 2003 році. "Гральні карти ідентифікації особистості" – офіційна їхня назва. Китайська, російська та іранська військові техніки були представлені на попередніх колодах.

Фокус 28 березня опублікував заяву Міністерства оборони Німеччини про те, що ФРН передала Україні 18 танків Leopard 2, хоча планувала відправити 14. Німецька влада переконана, що техніка допоможе ЗСУ посилити свої наступальні можливості для зміни ситуації на полі бою.