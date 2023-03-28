По информации журналистов, всего в колоде будет 52 карты. Среди них будут танки, бронетехника, гаубицы, грузовики и прочая военная техника.

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США и союзники предоставили игральные карты для понимания техники и вооружения, которое выработали разные страны. Об этом 28 марта сообщило The New York Times.

В целом набор игральных карт получил изображение 52 различных видов техники. Среди них – танки, бронетранспортеры, артиллерийские системы, грузовики и другие системы вооружения, изготовленные странами НАТО, а также два джокера.

В Пентагоне объяснили, что идея состоит в том, чтобы солдаты быстро научились отличать оборудование. На каждой из карточек представлены определенные характеристики: название, страна происхождения, государства, в которые экспортируют основное вооружение.

Военная иерархия в колоде не очень важна. Представлена техника, которую Украина получила от союзников, в частности:

французская гаубица Caesar – это двойка

немецкая зенитная установка Gepard – семерка пик

БТР М113 – пиковый туз

Танк M1 Abrams – король треф

Ракета с плеча Stinger – один из джокеров

Червовым валетом, например, является вертолет американского производства Black Hawk. Одна из них недавно показала украинская военная разведка. Администрация Джо Байдена не сообщала, что она отправляет подобные вертолеты на войну, а также другие страны. Ранее эту технику приобрели Бахрейн, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

Пентагон продолжает время выпускать такие бревна. Во время Второй мировой войны на картах показывали истребителей союзников и врагов. Иногда на изображениях были известны террористы, которых США разыскивали в 2003 году. "Игровые карты идентификации личности" – официальное их название. Китайская, российская и иранская военная техника были представлены на прошлых бревнах.

Фокус 28 марта опубликовал заявление Министерства обороны Германии о том, что ФРГ передала Украине 18 танков Leopard 2, хотя планировала отправить 14. Немецкие власти убеждены, что техника поможет ВСУ усилить свои наступательные возможности для изменения ситуации на поле боя.