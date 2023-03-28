"Прибыли вовремя": Германия передала Украине больше танков, чем планировала, — Писториус

Украинские защитники получили от Германии 18 танков Leopard 2, а также боеприпасы и запчасти. В немецком Минобороны признались, что пакет военной помощи должен был быть меньше.

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Германия передала Украине 18 танков Leopard 2, хотя планировала отправить 14. Немцы уверены, что ОБТ могут повлиять на развитие событий на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Германии.

"Обещано – доставлено: 18 основных боевых танков Leopard 2 A6 плюс пакеты боеприпасов и запчастей прибыли сегодня в Украину", – рассказали в Минобороны.

Министр обороны Борис Писториус заверил, что ОБТ имеют большое значение для обороны и освобождения украинских земель и переданы защитникам вовремя.

"Наши танки, как и обещали, прибыли вовремя в руки украинских друзей. Я уверен, что они могут сделать что-то важное на фронте", — заявил Писториус.

По словам министра, Германия совместно со Швецией и Португалией заложила боевую группу. Страна передала защитникам Украины больше танков, чем планировала.

"Германия даже поставила на четыре танка больше, чем первоначально планировалось. Вы можете полагаться на нас", — поделился Писториус.

Напомним, 27 марта стало известно, что Leopard 2 уже прибыли в Украину. Немецкое издание писало, что кроме 18 танков Германия передала ВСУ 40 бронетранспортеров.

В конце января немецкие СМИ сообщали, что страна отправит Украине 14 танков Leopard. Журналисты утверждали, что поставки запланированы на март-апрель.