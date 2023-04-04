"Якість компенсують кількістю": генсек НАТО оцінив тактику Кремля в Бахмуті

За словами Єнса Столтенберга, російські воєнні не вражають технікою, якістю підготовки або рівнем бойового духу, однак керівництво готово кидати в бій тисячі й тисячі солдатів.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтервʼю "Радіо Свобода" сказав, що російські війська погано підготовлені, однак це вирішується кількістю солдат.

Столтенберг висловив своє захоплення українськими воєнними. За його словами, ЗСУ вразили весь світ своєю якістю та рішучістю. Російські окупанти мають низький бойовий дух, часто погану техніку, а також "не надто вражаючу" підготовку.

"Але водночас бачимо: те, чого російським військам бракує якісно, вони намагаються надолужити кількісно. Тому вони кидають тисячі й тисячі військ, багато з яких погано оснащені, погано навчені. Але, звісно, це завдає шкоди і вони можуть завдати втрат і українській стороні", — зазначає Столтенберг.

Він додав, що російські війська зазнають величезних втрат через те, що не мають такого якісного командування та оснащення як в української армії. Разом з тим Столтенберг попередив, що не варто недооцінювати РФ, бо вона вже продемонструвала готовність кидати в бій десятки тисяч нових воєнних. Однак це є і ще одним аргументом на користь того, щоб НАТО підтримувало Україну до звільнення земель аби дати відсіч окупантам.

Нагадаємо, 3 квітня ЗМІ писали, що Столтенберг запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро щороку.

Також Столтенберг заявив, що Альянс створить багаторічну програму постачання озброєнь для України, щоб історія з повномасштабним вторгненням не повторилась.