По €500 мільйонів на рік: Столтенберг вимагає збільшити допомогу Україні

Фінансова допомога країн Альянсу, за словами генсека Йєнса Столтенберга, піде на задоволення базових потреб українських військових: паливо, захисне спорядження та технічні засоби, які допоможуть зупинити російську агресію.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам НАТО виділяти по 500 млн євро на рік для підтримки України. Інформація про це з'явилася на сторінках Bloomberg.

За словами глави Альянсу, він прагне того, щоб держави-союзники збільшили внески до фонду Комплексного пакету допомоги Україні.

Гроші цього фонду підуть на короткострокові потреби України: паливо, захисне спорядження та системи боротьби з безпілотниками, які допоможуть зупинити агресію Російської Федерації.

Тому Столтенберг наполягає на тому, щоби союзники приділили більше уваги довгостроковим програмам допомоги Україні. Зокрема, це стосується реформації ЗСУ за стандартами НАТО.

"Це допоможе Україні наблизитися до НАТО шляхом здійснення реформ, продовження модернізації своїх інститутів оборони та безпеки, включаючи боротьбу з корупцією, та переходу від обладнання, стандартів, доктрин радянської доби до стандартів та доктрин НАТО", — підкреслив глава Альянсу.

Також у планах – передача українським військовим летальної допомоги.

Хоча зараз допомога є нелетальною, підтримка України в переході на стандарти НАТО також за умовчанням може допомогти союзникам надавати летальну підтримку постачанням сучасної зброї.

На додаток до негайної підтримки України у боротьбі з Росією, Столтенберг заявив, що союзники розглянуть можливість довгострокового партнерства з Україною, щоб запропонувати підтримку після закінчення війни.

Нагадаємо, 3 квітня в НАТО озвучили суму військової допомоги Україні. За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянсу варто вжити заходів, щоб ЗСУ були здатні запобігти повторенню російської агресії в майбутньому.

Крім того, під час брифінгу 3 квітня Єнс Столтенберг заявив про намір розпочати роботу з формування довгострокової програми підтримки України. За словами генсека, ЗСУ зможуть у короткий термін перейти на стандарти НАТО.