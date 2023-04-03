Більше річного бюджету РФ: в НАТО озвучили суму військової допомоги Україні (відео)

За словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Альянсу варто вжити заходів, щоб ЗСУ були здатні запобігти повторенню російської агресії в майбутньому.

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З початку повномасштабної війни в Україні країни Північноатлантичного Альянсу надали ЗСУ допомоги на понад 65 мільярдів доларів. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі 3 квітня.

Глава Альянсу також зазначив, що Україна отримуватиме допомогу "стільки, скільки буде потрібно". Він наголосив, що країни НАТО не повинні допустити порушення європейської безпеки у майбутньому.

"Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна, але коли вона закінчиться, нам потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію, а історія не повторювалася. Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати європейську безпеку", — заявив Столтенберг.

Брифінг Йєнса Столтенберга

Зазначимо, що згідно з офіційними даними Міністерства Фінансів Російської Федерації, у Москві планують виділити на військові витрати в 2023 році приблизно 63,7 мільярда доларів.

Таким чином, сумарна військова допомога НАТО, надана Україні, перевищує річний російський оборонний бюджет Росії.

Нагадаємо, що під час брифінгу 3 квітня Єнс Столтенберг заявив про намір розпочати роботу з формування довгострокової програми підтримки України. За словами генсека, ЗСУ зможуть у короткий термін перейти на стандарти НАТО.

Крім того, глава НАТО застеріг Китай від надання летального озброєння Росії. На думку Столтенберга, подібна ініціатива стала б величезною помилкою.

Ми також писали про те, що 31 березня Конгрес США опублікував документ, в якому йдеться про можливе збільшення присутності сил НАТО Чорному морі з метою посилення заходів безпеки та "запобігання подальшому розповсюдженню конфлікту".