"Кидають виклик": у НАТО прокоментували ймовірність військової допомоги Китаю для РФ

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг зауважив, що найближчим часом глави МЗС країн союзу проведуть зустріч, де обговорять зближення Москви та Пекіна.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив нову заяву щодо можливої допомоги Китаю Росії. Про це він розповів під час пресконференції у понеділок, 3 квітня.

За його словами, передача Росії Китаєм зброї в будь-якому разі стала б величезною помилкою, яку в жодному разі не варто припускати.

Найближчим часом має відбутися зустріч міністрів закордонних справ НАТО, де вони планують обговорити це питання. Зокрема, Захід хвилює те, що останніми місяцями зближення між Росією та Китаєм зростає, і вони лише посилюють свою співпрацю.

"Будь-яке надання Китаєм смертоносної допомоги Росії було б великою помилкою. У той час, коли Росія та Китай кидають виклик міжнародному порядку та демократичним цінностям, ще важливіше, щоб ми трималися разом як союзники по НАТО. І з однодумцями", — заявив Єнс Столтенберг.

До речі, 30 березня в інтерв'ю порталу Financial Times, глава МЗС України Дмитро Кулеба вже заявляв, що стурбованості з цього приводу немає, і Пекін не має намірів передавати військову допомогу Росії. У майбутньому вони навряд чи з'являться.

"Якщо основним принципом зовнішньої політики Китаю є повага до територіальної цілісності, то ми не бачимо жодного раціонального аргументу, чому надання зброї Росії правомірне", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, 2 квітня портал NYT писав, що Китай вивчає провали Путіна в Україні у межах можливої війни з Тайванем. За інформацією журналістів, Пекін приділяє особливу увагу недолікам у логістиці та постачанні РФ під час розгляду "майбутніх морських операцій".