Китай вивчає провали Путіна в Україні в рамках можливої війни з Тайванем, — NYT

За інформацією журналістів, Пекін приділяє особливу увагу недолікам у логістиці та поставках РФ під час розгляду "майбутніх морських операцій".

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Ошибки Росії у розв'язаній нею війни проти України стали "пробним полігоном" для армії Китаю. Китайські аналітики використовують для вивчення підій, що відбуваються в Україні, для зміцнення власної армії. Про це повідомляє видання The New York Times.

Зокрема, китайські військові аналітики вивчають бойові дії в Україні у пошуках інновацій та тактики, які могли б допомогти у можливому зіткненні через острів Тайвань.

У виданні повідомляють, що було вивчено близько 100 китайських досліджень та статей у ЗМІ, в яких даються оцінки війни китайськими військовими та військовими аналітиками.

"Країні необхідно в найкоротші терміни розробити аналогічну низькоорбітальну супутникову систему та знайти засоби вивести з ладу конкуруючі системи. Китаю з розширення власної ядерної програми, — пишуть журналісти.

За словами професора Університету національної оборони Меня Сянціна, стратегія ядерного стримування Росії відіграла безумовну роль у тому, що НАТО під керівництвом Америки не змогло зважитися вступити у війну безпосередньо.

Відомо, що аналітики Пекіна з цікавістю вивчають процеси використання українськими військами супутникового зв'язку Starlink для координації атак та обходу спроб РФ відключити їх зв'язок. Аналітики проаналізували, як Росія використовувала гіперзвукові ракети для знищення бункерів із боєприпасами, складами пального та інших цілей.

Китай бачить, що Росія зіткнулася з нестачею зброї та боєприпасів, а також збоями в роботі розвідки, що спричиняє затримку наступу та великі втрати.

"Ми повинні звернути увагу на виявлені недоліки у логістиці та постачанні російських збройних сил", — зазначено в одній із статей журналу, який видає китайське агентство з розробки основних військових технологій.

В агентстві повідомляють, що Пекіну необхідно підготуватися до аналогічних викликів, "коли ми розглядаємо майбутні морські операції, захоплення островів" та інші небезпечні операції (натяки на підготовку до аналогічних дій у Тайвані – ред.).

Американські аналітики, на думку авторів видання, також бачать, що вивчені з провалів Росії уроки Китай використовуватиме для зміцнення своєї армії.

"Вивчення помилок Росії може зміцнити упевненість Пекіна в тому, що він може перемогти у можливому конфлікті. якого не вистачає російської армії", – пише видання.

Нагадаємо, наприкінці березня Фокус писав, що лідер КНР Сі Цзіньпін під час щорічного засідання парламенту КНР заявив, що готує свою країну до майбутньої війни, і його слова слід сприймати серйозно.

30 березня у міноборони Китаю виступили із заявою, в якій йшлося про посилену співпрацю з Російською Федерацією для "захисту регіону".