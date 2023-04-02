Китай изучает провалы Путина в Украине в рамках возможной войны с Тайванем, — NYT

По информации журналистов, Пекин уделяет особое внимание недостаткам в логистике и поставках РФ при рассмотрении "будущих морских операций".

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Ошибки России в развязанной войне против Украины стали "пробным полигоном" для армии Китая. Китайские аналитики используют изучение происходящих в Украине событий для укрепления собственной армии. Об этом сообщает издание The New York Times.

В частности, китайские военные аналитики изучают боевые действия в Украине в поисках инноваций и тактики, которые могли бы помочь в возможном столкновении через остров Тайвань.

В издании сообщается, что было изучено около 100 китайских исследований и статей в СМИ, в которых даются оценки войны китайскими военными и военными аналитиками.

Стране необходимо в кратчайшие сроки разработать аналогичную низкоорбитальную спутниковую систему и найти средства вывести из строя конкурирующие системы. Китая по расширению собственной ядерной программы, — пишут журналисты.

По словам профессора Университета национальной обороны Меня Сянцина, стратегия ядерного сдерживания России сыграла безусловную роль в том, что "НАТО под руководством Америки не смогло решиться вступить в войну напрямую".

Известно, что аналитики Пекина с интересом изучают процессы использования украинскими войсками спутниковой связи Starlink для координации атак и обхода попыток РФ отключить их связь. Аналитики изучили, как Россия использовала гиперзвуковые ракеты для уничтожения бункеров с боеприпасами, составами горючего и других целей.

Китай видит, что Россия столкнулась с нехваткой оружия и боеприпасов, а также сбоями в работе разведки, что приводит к задержке наступления и большим потерям.

"Мы должны обратить внимание на выявленные недостатки в логистике и поставках российских вооруженных сил", — говорится в одной из статей журнала, издаваемого китайским агентством по разработке основных военных технологий.

В агентстве сообщают, что Пекину необходимо подготовиться к аналогичным вызовам, "когда мы рассматриваем будущие морские операции, захваты островов" и другие опасные операции (намеки на подготовку к аналогичным действиям в Тайване – ред.).

Американские аналитики, по мнению авторов издания, также видят, что изученные по провалам России уроки Китай будет использовать для укрепления своей армии.

"Изучение ошибок России может укрепить уверенность Пекина в том, что он может победить в возможном конфликте, которой не хватает российской армии", – пишет издание.

Напомним, в конце марта Фокус писал, что лидер КНР Си Цзиньпин во время ежегодного заседания парламента КНР заявил, что готовит свою страну к предстоящей войне и его слова следует воспринимать серьезно.

30 марта в минобороны Китая выступили с заявлением, в котором говорилось об усиленном сотрудничестве с Российской Федерацией для "защиты региона".