Си Цзиньпин заявил о подготовке Китая к войне, — Foreign Affairs

По информации издания, в КНР продолжают увеличивать военный бюджет, а в направлении Тайваньского пролива строят новые бомбоубежища.

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Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готовит свою страну к будущей войне, и его слова якобы нужно воспринимать серьезно. Об этом пишет издание "Foreign Affairs" 30 марта.

Китайский лидер озвучил свои планы во время ежегодного заседания парламента КНР и его высшего политического консультативного органа. Он начал подготовку к войне, и мир "должен воспринимать всерьез" это.

Тема войны была раскрыта сразу в четырех разный речах китайского лидера, а во время одной из них он и вовсе сказал своим генералам "смело воевать".

Правительство Си Цзиньпина на этом мероприятии объявило о том, что оборонный бюджет КНР за последнее десятилетие увеличился вдвое, но в ближайшее время вырастет еще на 7,2%.

Как сообщает издание, за последние месяцы официальный Пекин принял новые законы о военной готовности и в частности пошла речь про строительство новых бомбоубежищах в направлении Тайваньского пролива. Также по всей стране создают офисы "Национальной оборонной мобилизации".

"Конфликт не определен или неизбежен. Что-то изменилось в Пекине, и этого политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать. Если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово", — пишет Foreign Affairs.

Напомним, 30 марта в КНР заявили о сотрудничестве с ВС РФ для "защиты региона". Представитель МИД Китая Тань Кэфэй подметил, что страны в ближайшее время будут укреплять стратегическую коммуникацию, о которой договорились лидеры стран во время встречи в Москве.