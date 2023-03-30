"Китайская армия готова": в КНР заявили о сотрудничестве с ВС РФ для "защиты региона"

По словам представителя ведомства Тань Кэфэй, страны будут укреплять стратегическую коммуникацию, о которой договорились лидеры стран во время встречи в Москве.

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В Министерстве обороны Китая выступили с новым заявлением, в котором речь пошла об усиленном сотрудничестве с Российской Федерацией, в том числе и в военном плане. Об этом пишут росСМИ.

В ближайшее время в китайском Минобороны планируют укрепить стратегическую коммуникацию и координацию с Российской Федерацией, а также армии стран готовы сотрудничать друг с другом.

Представитель ведомства Тань Кэфэй подметил, что армия КНР будет прилагать все усилия для реализации "консенсуса, который достигнут лидерами двух государств".

"Китайская армия готова вместе с российской армией прилагать усилия для того, чтобы полностью реализовать консенсус, достигнутый лидерами двух государств, для дальнейшего укрепления стратегической координации и коммуникации", — заявил Тань Кэфэй.

Отношения между Китаем и Россией: на что повлияла встреча Си Цзиньпина с Владимиром Путиным

20 марта лидер КНР Си Цзиньпин прибыл с Москву с трехдневным визитом, где провел переговоры с главой государства Владимиром Путиным. В Китае назвали российского лидера дорогим другом, а также выразили надежду, что россияне поддержат его кандидатуру на выборах в следующем году, так как якобы благодаря его усилиям стране удалось добиться больших высот.

23 марта в Китае высоко оценили визит Цзиньпина в РФ. По словам главы китайского МИДа Цинь Гана, некоторые страны намеренно препятствуют мирным переговорам по Украине и придумывают всевозможные слухи, чтобы дискредитировать Китай.

Во время встречи президент РФ Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быть взять за основу мирного урегулирования войны в Украине. По словам российского лидера, якобы наступит момент когда страны Запада и Украина будут готовы принять документ КНР.