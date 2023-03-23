"Верное направление в историческом развитии": в Китае высоко оценили визит Цзиньпина в РФ

По словам главы китайского МИДа Цинь Гана, некоторые страны намеренно препятствуют мирным переговорам по Украине и придумывают всевозможные слухи, чтобы дискредитировать Китай.

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Министр иностранных дел Китая Цинь Ган накануне, 22 марта, заявил, что перед угрозой "однополярности и гегемонизма" отношения его страны с Россией могут стать "еще более ценными". Дипломат высоко оценил решение лидера компартии КНР Си Цзиньпина съездить с визитом в Москву. Об этом сообщает CNN.

Цинь назвал отношения Китая и РФ "верным направлением в историческом развитии". Китайско-российские отношения имеют мировое значение и не ограничиваются рамками двух сторон. Такое заявление опубликовал МИД КНР на своем сайте.

Представители Китая и РФ будут и дальше поддерживать "добрососедские отношения и взаимное доверие", отметил он.

Решение Си Цзиньпина выбрать Россию в качестве своей первой зарубежной страны для визита после переизбрания было названо политическим. Сообщается, что глава государства решился на это после тщательного обдумывания.

"Украинский кризис"

Помимо оценки сотрудничества и дружбы с РФ, Цинь повторил позицию Китая в отношении того, что в заявлении названо "украинским кризисом".

"Некоторые страны намеренно препятствуют мирным переговорам, преследуя собственные геополитические интересы и придумывают всевозможные слухи и ошибочные выводы, чтобы атаковать и дискредитировать Китай", — заявил китайский министр.

Он настаивает на том, что Китай — не сторона, "вовлеченная в кризис", но сторонник политического урегулирования, который выступает за мирное разрешение.

В заявлении прямо не упоминались страны, которые якобы препятствуют мирным переговорам.

Напомним, что, по оценкам ISW, Цзиньпин сказал не то, что Путин хотел услышать на встрече в Кремле. Об этом сообщается в сводке за 20 марта.

Ранее Фокус сообщал, что 21 марта представители Тайваня заявили, что "мы не идиоты" в ответ на предложенный Китаем мирный план по Украине.