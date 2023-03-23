"Правильний напрямок в історичному розвитку": у Китаї високо оцінили візит Цзіньпіна до РФ

За словами голови китайського МЗС Цінь Ґана, деякі країни навмисно перешкоджають мирним переговорам щодо України і вигадують усілякі чутки, щоб дискредитувати Китай.

Related video

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ґан напередодні, 22 березня, заявив, що перед загрозою "однополярності та гегемонізму" відносини його країни з Росією можуть стати "ще ціннішими". Дипломат високо оцінив рішення лідера компартії КНР Сі Цзіньпіна з'їздити з візитом до Москви. Про це повідомляє CNN.

Цінь назвав відносини Китаю та РФ "правильним напрямком в історичному розвитку". Китайсько-російські відносини мають світове значення та не обмежуються рамками двох сторін. Таку заяву опублікувало МЗС КНР на своєму сайті.

Представники Китаю та РФ і далі підтримуватимуть "добросусідські відносини і взаємну довіру", зазначив він.

Рішення Сі Цзіньпіна обрати Росію своєю першою зарубіжною країною для візиту після переобрання було названо політичним. Повідомляється, що глава держави наважився на це після ретельного обмірковування.

"Українська криза"

Крім оцінки співробітництва та дружби з РФ, Цінь повторив позицію Китаю щодо того, що в заяві названо "українською кризою".

"Деякі країни навмисно перешкоджають мирним переговорам, переслідуючи власні геополітичні інтереси і вигадують різні чутки та помилкові висновки, щоб атакувати та дискредитувати Китай", — заявив китайський міністр.

Він наполягає на тому, що Китай — не сторона, "залучена в кризу", але прихильник політичного врегулювання, який виступає за мирне вирішення.

У заяві прямо не згадувалися країни, які нібито перешкоджають мирним переговорам.

Нагадаємо, що, за оцінками ISW, Цзіньпін сказав не те, що Путін хотів почути на зустрічі у Кремлі. Про це повідомляється у зведенні за 20 березня.

Раніше Фокус повідомляв, що 21 березня представники Тайваню заявили, що "ми не ідіоти" у відповідь на запропонований Китаєм мирний план щодо України.