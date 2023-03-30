"Китайська армія готова": у КНР заявили про співпрацю зі ЗС РФ для "захисту регіону"

За словами представника відомства Тана Кефея, країни зміцнюватимуть стратегічну комунікацію, про яку домовилися лідери країн під час зустрічі в Москві.

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У Міністерстві оборони Китаю виступили з новою заявою, де йшлося про посилену співпрацю з Російською Федерацією, у тому числі й у військовому плані. Про це пишуть росЗМІ.

Найближчим часом у китайському Міноборони планують зміцнити стратегічну комунікацію та координацію з Російською Федерацією, а також армії країн готові співпрацювати одна з одною.

Представник відомства Тан Кефей зауважив, що армія КНР докладатиме всіх зусиль для реалізації "консенсусу, якого досягнули лідери двох держав".

"Китайська армія готова разом із російською армією докладати зусиль для того, щоб повністю реалізувати консенсус, досягнутий лідерами двох держав, для подальшого зміцнення стратегічної координації та комунікації", — заявив Тан Кефей.

Відносини між Китаєм і Росією: на що вплинула зустріч Сі Цзіньпіна з Володимиром Путіним

20 березня лідер КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви з триденним візитом, де провів переговори з главою держави Володимиром Путіним. У Китаї назвали російського лідера дорогим другом, а також висловили сподівання, що росіяни підтримають його кандидатуру на виборах наступного року, оскільки нібито завдяки його зусиллям країні вдалося досягти великих висот.

23 березня в Китаї високо оцінили візит Цзіньпіна в РФ. За словами глави китайського МЗС Цінь Ґана, деякі країни навмисно перешкоджають мирним переговорам щодо України та вигадують усілякі чутки, щоб дискредитувати Китай.

Під час зустрічі президент РФ Володимир Путін заявив, що мирний план Китаю можна взяти за основу мирного врегулювання війни в Україні. За словами російського лідера, нібито настане момент, коли країни Заходу й Україна будуть готові прийняти документ КНР.