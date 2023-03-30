Сі Цзіньпін заявив про підготовку Китаю до війни, — Foreign Affairs

За інформацією видання, у КНР продовжують збільшувати військовий бюджет, а у напрямку Тайванської протоки будують нові бомбосховища.

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Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що готує свою країну до майбутньої війни, і його слова нібито потрібно сприймати серйозно. Про це пише видання "Foreign Affairs" 30 березня.

Китайський лідер озвучив свої плани під час щорічного засідання парламенту КНР та його найвищого політичного консультативного органу. Він почав підготовку до війни, і світ "має сприймати всерйоз" це.

Тема війни була розкрита відразу в чотирьох різних промовах китайського лідера, а під час однієї з них він взагалі сказав своїм генералам "сміливо воювати".

Уряд Сі Цзіньпіна на цьому заході оголосив, що оборонний бюджет КНР за останнє десятиліття збільшився вдвічі, але найближчим часом зросте ще на 7,2%.

Як повідомляє видання, за останні місяці офіційний Пекін прийняв нові закони про військову готовність і зокрема йшлося про будівництво нових бомбосховищ у напрямку Тайванської протоки. Також по всій країні створюють офіси "Національної оборонної мобілізації".

"Конфлікт не визначений або неминучий. Щось змінилося в Пекіні, і цього політики та бізнес-лідери у всьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати. Якщо Сі каже, що готується до війни, було б безглуздо не повірити йому на слово", — пише Foreign Affairs.

Нагадаємо, 30 березня в КНР заявили про співпрацю з ЗС РФ для "захисту регіону". Представник МЗС Китаю Тан Кефей зауважив, що країни найближчим часом зміцнюватимуть стратегічну комунікацію, про яку домовилися лідери країн під час зустрічі у Москві.