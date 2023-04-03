"Бросают вызов": в НАТО прокомментировали вероятность военной помощи Китая для РФ

Генсек Альянса Йенс Столтенберг подметил, что в ближайшее время главы МИД стран союза проведу встречу, где обсудят сближение Москвы и Пекина.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал новое заявление касаемо вероятной помощи Китая России. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в понедельник, 3 апреля.

По его словам, передача России Китаем оружия в любом случае стала бы огромной ошибкой, которую ни в коем случае не стоит допускать.

В ближайшее время должна состояться встреча министров иностранных дел НАТО, где они планируют обсудить этот вопрос. В частности, Запад волнует то, что в последние месяцы сближение между Россией и Китаем растет, и они лишь усиливают свое сотрудничество.

"Любое предоставление Китаем смертоносной помощи России было бы большой ошибкой. В то время, когда Россия и Китай бросают вызов международному порядку и демократическим ценностям, еще более важно, чтобы мы держались вместе как союзники по НАТО. И с единомышленниками", — заявил Йенс Столтенберг.

К слову, 30 марта в интервью порталу Financial Times, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже заявлял, что обеспокоенности по этому поводу нет, и у Пекина нет намерений передавать военную помощь России. В будущем они также вряд ли появятся.

"Если основным принципом внешней политики Китая является уважение территориальной целостности, то мы не видим ни одного рационального аргумента, почему предоставление оружия России правомерно", — заявил Кулеба.

Напомним, 2 апреля портал NYT писал, что Китай изучает провалы Путина в Украине в рамках возможной войны с Тайванем. По информации журналистов, Пекин уделяет особое внимание недостаткам в логистике и поставках РФ при рассмотрении "будущих морских операций".