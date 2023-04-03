Больше годового бюджет РФ: в НАТО озвучили сумму военной помощи Украине (видео)

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянсу стоит принять меры, чтобы ВСУ были способны предотвратить повторение российской агрессии в будущем.

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С начала полномасштабной войны в Украине, страны Североатлантического Альянса предоставили ВСУ помощи на более чем 65 миллиардов долларов. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе 3 апреля.

Глава Альянса также отметил, что Украина будет получать помощь "столько, сколько потребуется". Он подчеркнул, что страны НАТО не должны допустить нарушения европейской безопасности в будущем.

"Мы не знаем, когда закончится эта война, но, когда она закончится, нам нужно будет принять меры, чтобы Украина могла сдерживать будущую агрессию, а история не повторялась. Мы не можем позволить России продолжать подрывать европейскую безопасность", — заявил Столтенберг.

Брифинг Йенса Столтенберга

Отметим, что согласно официальным данным Министерства Финансов Российской Федерации, в Москве планируют выделить на военные расходы в 2023 году примерно 63,7 миллиарда долларов.

Таким образом, суммарная военная помощь НАТО, предоставленная Украине, превышает годовой российский оборонный бюджет России.

Напомним, что во время брифинга 3 апреля Йенс Столтенберг заявил о намерении начать работу по формированию долгосрочной программы поддержки Украины. По словам генсека, ВСУ смогут в короткие сроки перейти на стандарты НАТО.

Кроме того, глава НАТО предостерег Китай от предоставления летального вооружения России. По мнению Столтенберга, подобная инициатива стала бы огромной ошибкой.

Мы также писали о том, что 31 марта Конгресс США опубликовал документ, в котором идет речь о возможном увеличении присутствия сил НАТО Черном море с целью усиления мер безопасности и "предотвращения дальнейшего распространения конфликта".