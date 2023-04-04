По €500 миллионов в год: Столтенберг требует увеличить помощь Украине

Финансовая помощь стран Альянса, по словам генсека Йенса Столтенберга, пойдет на удовлетворение базовых потребностей украинских военных: топливо, защитное снаряжение и технические средства, которые помогут остановить российскую агрессию.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам-членам НАТО выделять по 500 млн евро в год для поддержки Украины. Информация об этом появилась на страницах Bloomberg.

По словам главы Альянса, он стремится к тому, чтобы государства-союзники увеличили взносы в фонд Комплексного пакета помощи Украине.

Деньги из этого фонда пойдут на краткосрочные потребности Украины: топливо, защитное снаряжение и системы борьбы с беспилотниками, которые помогут остановить агрессию Российской Федерации.

Поэтому Столтенберг настаивает на том, чтоб союзники уделили больше внимания долгосрочным программам помощи Украине. В частности это касается реформации ВСУ по стандартам НАТО.

"Это поможет Украине приблизиться к НАТО путем осуществления реформ, продолжения модернизации своих институтов обороны и безопасности, включая борьбу с коррупцией, и перехода от оборудования, стандартов, доктрин советской эпохи к стандартам и доктринам НАТО", — подчеркнул глава Альянса.

Также в планах — передача украинским военным летальной помощи.

Хотя сейчас помощь является нелетальной, поддержка Украины в переходе на стандарты НАТО также по умолчанию может помочь союзникам оказывать летальную поддержку поставками современного оружия.

В дополнение к немедленной поддержке Украины в борьбе с Россией Столтенберг заявил, что союзники рассмотрят возможность долгосрочного партнерства с Украиной, чтобы предложить поддержку после окончания войны.

Напомним, 3 апреля в НАТО озвучили сумму военной помощи Украине. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Альянсу стоит принять меры, чтобы ВСУ были способны предотвратить повторение российской агрессии в будущем.

Кроме того во время брифинга 3 апреля Йенс Столтенберг заявил о намерении начать работу по формированию долгосрочной программы поддержки Украины. По словам генсека, ВСУ смогут в короткие сроки перейти на стандарты НАТО.