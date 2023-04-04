НАТО розмістить військовий контингент уздовж усього фінського кордону з РФ, експерт

За словами екс-глави Генштабу британської армії Річарда Данната, щодо військового потенціалу, Альянс мало отримає від вступу Фінляндії. Однак блок правильно робить, коли бере на себе додаткову відповідальність на тлі зростання напруженості у відносинах із РФ.

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Колишній голова генерального штабу британської армії Річард Даннат очікує, що після вступу Фінляндії до НАТО, вздовж усього фінсько-російського кордону протяжністю 1300 км будуть розгорнуті стримуючі сили. Про це повідомляє Sky News.

Водночас він вважає, що зі вступом Фінляндії до НАТО "напруженість зросте", тож західні лідери мають позиціонувати НАТО виключно як оборонний союз.

"Путін може донести своїм громадянам посил про те, що НАТО розширюється – технічно це так, – але чому воно розширюється?" — запитав Данет.

Він додав, що у Скандинавських країнах, таких як Фінляндія та Швеція, зростає занепокоєння щодо загрози з боку РФ. І цілком зрозуміло, що ці дві країни прагнуть колективного захисту "під парасолькою НАТО".

У відповідь на такий крок у РФ заявили, що посилять військовий потенціал у західних та північно-західних регіонах.

"Буде напруженість, і, звичайно, ця напруженість зросте, що не дивно, коли через деякий час в майбутньому інші країни НАТО розмістять стримуючі сили на фінській території вздовж кордону з Росією", — пояснив Даннат.

Він також додав, що в плані військового потенціалу НАТО мало виграє від вступу Фінляндії, яка надасть більше "моральну підтримку". Альянс бере на себе додаткову відповідальність, що правильно, вважає колишній британський військовослужбовець.

Раніше Фокус розбирався в тому, якою буде відповідь від Росії після вступу до НАТО Швеції та Фінляндії. Дослідники впевнені, що Москва зіграє свою карту, т.я. Кремль розглядає розширення Альянсу як загрозу безпеці.

Нагадаємо, що генсек НАТО оцінив тактику Кремля в Бахмуті, де намагаються кількістю компенсувати недоліки військової техніки та якість підготовки військовослужбовців.